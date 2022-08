Pięknie! Lechia Zielona Góra pokonała I-ligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała i nadal gra w Pucharze Polski

Lechia Zielona Góra – Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 (1:0, 1:1)

Zielonogórzanie znakomicie rozpoczęli przygodę z centralnymi rozgrywkami Pucharu Polski. W pierwszej rundzie lubuski III-ligowiec pokonał I-ligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała, zespół z ekstraklasową przeszłością, i to nie tak odległą. Bielszczanie rywalizowali w najwyższej klasie rozgrywek w sezonach 2011-2016 i 2020-2021. Z kolei w Pucharze Polski dwukrotnie (2011, 2015) dotarli aż do półfinału.

We wtorek 30 sierpnia w Zielonej Górze, Lechia dwukrotnie prowadziła, choć nie miała zdecydowanej przewagi. Bywały fragmenty, że to goście grali zdecydowanie bardziej błyskotliwie. Ale gospodarze na tle teoretycznie lepiej ułożonego zespołu poczynali sobie bardzo dobrze. Po niemrawym pierwszym kwadransie, w 18 min zielonogórzanie zasygnalizowali, że mogą być groźnym przeciwnikiem dla wyżej notowanego zespołu. Strzał Mateusza Zientarskiego był jednak niecelny, podobnie, jak w 25 min Mateusza Surożyńskiego. Pięć minut później Lechia ponownie zagościła w polu karnym gości. Tym razem skutecznie. Piłkę z autu wrzucał Sebastian Górski, któryś z piłkarzy przedłużył ją głową, a niefortunnie interweniujący Litwin Titas Milasius wpakował ją do własnej bramki.