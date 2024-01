Piękno dzikiej przyrody nad Odrą w Lubuskiem uchwycone na zdjęciach. Fotografie autorstwa Grzegorza Sawko z Cybinki

Grzegorz Sawko mieszka na terenie gminy Cybinka. Fotografuje już od ponad 20 lat.

- Jeśli chodzi o zdjęcia przyrody, to zacząłem wykonywać te fotografie, gdy pracowałem w Krzesińskim Parku Krajobrazowym - opowiada G. Sawko. - Choć nie pracuję tam już od 15 lat, to miłość do fotografowania, nie tylko przyrody, pozostała.