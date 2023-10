Pieniądze dla gmin za frekwencję w wyborach. Sprawdzamy, ile i na co można dostać

- 15 października Polacy pójdą do urn wyborczych, będą głosować w wyborach do Sejmu, Senatu i będą braki udział w referendum. Wszyscy zgadzamy się, że wybory to święto demokracji. W związku z tym chcemy, żeby w tym święcie wzięła udział jak największa liczba naszych rodaków – mówił we wtorek 10 października wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Przedstawiał zasady dotyczące akcji profrekwencyjnych, które rząd przygotował w związku z wyborami.