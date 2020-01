Pierwsi Lubuszanie w 2020 roku. Urodzili się 1 stycznia w Zielonej Górze i Gorzowie. Witamy na świecie!

1 stycznia powitaliśmy na świecie nowych Lubuszan. W szpitalach w Zielonej Górze i Gorzowie urodziło się kilkoro maluszków. Aby zobaczyć zdjęcia pierwszych maluszków, przejdź do GALERII>> Pracowity dzień na porodówce w Zielonej Górze 1 stycznia w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze przyszło na świat pięcioro dzieci: 3 chłopców i 2 dziewczynki. Pierwsza, o godz. 2.00 urodziła się Milena Lewandowska, córka Anety i Marka z Zielonej Góry. Urodziła się w 39 miesiącu ciąży, waga 3275 g, wzrost 53 cm. Drugi, o godz. 2.07 urodził się Piotruś Miłoszewski, syn Izabeli i Mariana z Zielonej Góry. Urodził się w 33 tygodniu, więc jest wcześniakiem, waga 1855 g, wzrost 42 cm. Jak informuje położna Małgorzata Sass, był to pracowity dzień na porodówce. – Pięcioro dzieci to sporo, bo przeważnie rodzi się około 2-3 dzieci – słyszymy. W Gorzowie pierwszy był Eryk W gorzowskim szpitalu w 2020 roku jako pierwszy na świat przyszedł Eryk. Urodził się dokładnie o godz. 11.23. Natomiast pierwszą gorzowianinką 2020 roku jest Lilia, która na świat przyszła o godz. 14.28. Wszystkim szczęśliwym rodzicom gratulujemy! Zobacz też: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze ma pierwszą w Polsce salę gamingową

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze