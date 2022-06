Pierwszy pociąg zatrzymał się w Krośnie Odrzańskim i Gubinie. Ruszyły kolejowe połączenia weekendowe. Od grudnia jeszcze więcej pociągów

Pojawiamy się po godz. 8.00 na przystanku w Krośnie Odrzańskim, przy dawnym dworcu kolejowym. Na pierwszy szynobus w kierunku Gubina i Guben czeka już kilka osób, w tym burmistrz Krosna Odrzańskiego - Marek Cebula oraz burmistrz Gubina - Bartłomiej Bartczak.

M. Cebula wybrał się na pociąg... rowerem. Był zresztą jednym z kilku rowerzystów, którzy wybrali się w podróż tą linią.

- Cieszy mnie bardzo, że to połączenie po 20 latach wróciło. Ludzie będą z niego korzystać, np. tylko pod względem turystycznym. Wybieram się do Guben pociągiem, ale korzystając z ładnej pogody zaplanowałem powrót do Krosna Odrzańskiego rowerem. Inni podróżni będą korzystać z tej linii, aby np. dostać się do pracy, jak dzisiaj dwóch mieszkańców, którzy z Krosna musieli dostać się do Wężysk.