Piotr Protasiewicz, kapitan i legenda Falubazu Zielona Góra ogłosił zakończenie kariery OPRAC.: Michał Korn

Poniedziałek, 2 maja 2022 roku jest wyjątkowym dniem dla wszystkich kibiców żużla, a szczególnie tych z Zielonej Góry. Tego dnia Piotr Protasiewicz, kapitan Stelmetu Falubazu Zielona Góra został wprowadzony do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski. Stało się to przy okazji towarzyskiego meczu Polska – Reszta Świata, który o godz. 18.00 rozpoczął się na torze w Bydgoszczy. I to właśnie przed tym spotkaniem kapitan Falubazu oznajmił, że sezon 2022 będzie jego ostatnim w roli zawodnika.