Po burzy w Internecie PTTK unieważniło przetarg na dzierżawę karkonoskiego schroniska Samotnia. Co dalej?

- Obecni dzierżawcy dostali od spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK propozycję przedłużenia umowy do połowy kwietnia 2024 roku. Do tego czasu chcemy przygotować i ogłosić nowy konkurs. Nie tylko wysokość czynszu będzie w nim decydowała, ale także doświadczenie w prowadzeniu podobnej działalności, utrzymanie funkcji schroniska górskiego, ale i deklaracja realizacji określonych inwestycji, których konieczność przedstawi PTTK w warunkach konkursu. Te zadania oraz nakłady na nie, mają być jasno i klarownie określone. Przy nowym konkursie na dzierżawę schroniska Samotnia te elementy ofert będą łącznie brane pod uwagę. Konkurs chcemy przeprowadzić w takim terminie, by w przypadku zmiany dzierżawcy był należyty czas na przeprowadzenie zmiany. Czekamy na decyzję aktualnych dzierżawców, czy zdecydują się na podpisanie aneksu - mówi nam Jerzy Kapłon