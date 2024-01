Pod Zieloną Górą mamy filmowy "zamek". Jest jak Hogwart. Zobaczcie zdjęcia!

Zapraszamy na okazały dziedziniec

Już teraz zachwyca. A co dopiero po renowacji!

Niedawno omówiono zakres modernizacji jednego z najcenniejszych zabytków Ziemi Lubuskiej. Długoletnie starania wójt gminy Trzebiechów o środki na remont pałacu zakończyły się sukcesem. Dla nas oznacza to, że ten piękny zabytek odzyska dawną świetność. Warto przypomnieć, że powstanie pierwszej siedziby właścicieli majątku w Trzebiechowie wiąże się z rodziną von Troschke. Ich staraniem w XVI lub XVII w. wzniesiony został dwór, który w XIX w. przebudowano w okazałą rezydencję, zachowaną do naszych czasów.

Co kryją te piękne mury?

Podczas prowadzonych prac do wieży zachodniej dobudowano przybudówkę z podjazdem oraz wzniesiono skrzydło wschodnie z salą balową. Całości nadano nowy wystrój z górującymi nad budowlą dachami mansardowymi, przekształcono również wnętrza pałacu. Budowla ukształtowana została w stylu neorenesansu francuskiego. Warto również podkreślić, że budynek jest w całości podpiwniczony, w obu skrzydłach dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, nakryty dachem mansardowym. Wnętrza pałacu skrywają zachowane do dziś parkiety, boazerie, drewniane stropy kasetonowe, dekoracje sztukatorskie utrzymane w konwencji neorokokowej, stolarka głównej klatki schodowej, jedne drzwi wewnętrzne oraz żeliwne schody kręcone w bocznych klatkach schodowych. Autorem przebudowy był prawdopodobnie wiedeński architekt Viktor Rumpelmeyer ( 1830-1885).

Pałac w Trzebiechowie. Jak dojechać? - mapa

Pałac zlokalizowany jest przy ulicy Parkowej 4 w niewielkiej miejscowości Trzebiechów (powiat zielonogórski, gmina Trzebiechów) oddalonej. To urokliwa wieś znajdująca się w pradolinie Odry około 40 km na wschód od Zielonej Góry. W latach 1975–1998 należała administracyjnie do województwa zielonogórskiego.

Remont pałacu w Trzebiechowie już trwa

- Jestem ogromnie dumna z moich pracowników i z tego, że pozyskaliśmy środki na pierwszy i drugi etap remontu pałacu. Mam nadzieję, że uda się również zorganizować fundusze na trzeci - mówi w rozmowie z nami Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów. - Zaczynamy oczywiście od czapeczki, czyli od dachu. W tej chwili firma poznańska ściąga blachę, inna z kolei myje elewację. I to są zadania zawarte są w pierwszym etapie prac. Całość nadzoruje oczywiście Lubuski Konserwator Zabytków. Drugi etap remontu będzie przebiegał wewnątrz. Składa się na niego wymiana stolarki okiennej, a warto tutaj podkreślić, że to jest aż 140 okien. Poza tym drzwi, schody, cała sieć urządzeń odpowiedzialnych za centralne ogrzewanie, kanalizację. Patrząc na to wszystko z zewnątrz jestem gotowa powiedzieć, że absolutnie rusztowania i siatki mi nie przeszkadzają, bowiem najważniejsze jest to, że pałac, w którym mieści się szkoła będzie wyremontowany - wylicza Izabella Staszak.