Pogrzeb policjanta w Otyniu. Mariusz Wąsowicz odszedł na wieczną służbę. Żegnali go rodzina, przyjaciele, mieszkańcy

- Kiedy odszedł śp. Mariusz, na stronie internetowej lokalnej prasy można było przeczytać, że lubuska policja pogrążyła się w żałobie. I to prawda. To, że ktoś umiera, jest wydarzeniem istotnym dla każdego z nas, bowiem każdy z nas taki moment będzie przechodził. Żegnamy starszego aspiranta Mariusza Wąsowicza, ofiarnego policjanta, kochanego męża i ojca, wspaniałego przyjaciela. Dziś możemy powiedzieć, że Bóg dał wam go na 42 lata, aby była dla was darem i pomocą. Tak jak wasze życie jest darem, tak samo darem było życie Mariusza. Darem wypożyczonym na nieokreślony nam czas po to, abyśmy go jak najlepiej wykorzystali. I wy sami najlepiej wiecie, że Mariusz wykorzystał ten dar bardzo dobrze. Wiele pięknych wspomnień i refleksji o Mariuszu zostało już wypowiedzianych. Ja nie znałem go osobiście, ale dowiedziałem się, że był nieprzeciętnym człowiekiem. Swoją służbę w policji traktował jak powołanie, a powołanie przeżywa się inaczej, niż zwykłą codzienną pracę. Specyfiką służby policjanta jest gotowość do oddania życia za wszystkich. I Mariusz realizował to na co dzień nawet poza godzinami spędzanymi w komendzie. Nie żył tylko dla siebie (...) Choroba okazała się silniejsza, ale Mariusz nie zmarnował swojego życia, swoich ideałów. I myślę, że teraz czuwa nad swoimi bliskimi tam w górze i będzie im towarzyszył - mówił podczas uroczystości pogrzebowej proboszcz ks. Grzegorz Słapek.