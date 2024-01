EKM Morsy Lubuskie rozpoczną zielonogórskie wośpowanie na Dzikiej Ochli. Zobacz, co w programie | WIDEO Eliza Gniewek-Juszczak

Członkowie stowarzyszenia zapraszają do morsowania, wspierania datkami WOŚP i zadbania o swoje zdrowie. – Wośpowanie zielonogórskie zacznie się od tego, co zaplanowaliśmy na Dzikiej Ochli – podkreśla Jacek Moszyński. Będą kiermasze i tańce, a do tego poczęstunek. Wchodzenie do wody będzie odbywało się w ciągu dnia kilka razy.