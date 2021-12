Połamane ręce i nogi, urazy głowy, stłuczenia. To bilans ostatniej ślizgawicy

W Zielonej Górze dwa razy więcej pacjentów

Zielonogórski szpital apelował w środę, 29 grudnia, aby nie wzywać pogotowia do lżejszych przypadków. - Ten apel poskutkował. Tylko 12 osób przywiozły karetki, reszta dotarła na własną rękę, nie blokując tak teraz potrzebnych ambulansów – dowiadujemy się.

Do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze trafiło ponad 60 osób. – To ponad dwa razy więcej niż w normalne dni - - informuje Elżbieta Szostak, pielęgniarka oddziałowa SOR. - W większości pacjenci skarżyli się na stłuczenia, skręcenia kostek oraz urazy stawów i kończyn.

Dużo urazów w Gorzowie

Z powodu gołoledzi istne oblężenie przechodził również SOR w Gorzowie. Pacjenci z urazami zaczęli trafiać do szpitala już we wtorek w nocy. Gorzowski SOR przyjął tej nocy 24 osoby, z czego 19 dowiozły karetki. W środę i w nocy ze środy na czwartek fatalna passa trwała nadal. Śliskie chodniki zbierały swoje żniwo. Do szpitala trafiły kolejne 42 osoby, z czego 13 dowiozły karetki. – Pacjenci mieli głównie urazy rąk i nóg, było wiele złamań. Zdarzały się również urazy głowy – mówi Aleksandra Szymańska, rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.