Policyjny pościg ulicami Zielonej Góry. Kierowca rozbił audi i uciekł z auta razem z ciężarną pasażerką

Patrol zielonogórskiej policji dał kierowcy audi znaki do zatrzymania się. Ten zignorował polecenie z radiowozu i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg. Kierowca audi za wszelką cenę chciał uniknąć zatrzymania. Na Szosie Kisielińskiej wpadł w poślizg i uderzył autem w lampę. Z pojazdu uciekł razem z pasażerką.

– Na miejsce zdarzenia został ściągnięty policjant z psem tropiący, który doprowadził do uciekinierów – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

Policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę. – Twierdzi, że to nie od prowadził audi, ale policjanci widzieli go w aucie podczas ucieczki – mówi podinsp. Stanisławska. Zatrzymana została również pasażerka audi. Kobieta jest w czwartym miesiącu ciąży. Profilaktycznie została przewieziona na badania do szpitala. 22-latek jest trzeźwy.

– Ustalamy powód ucieczki – mówi podinsp. Stanisławska. Ucieczka przed policją jest przestępstwem zagrożonym kara do 5 lat więzienia.