Polscy kucharze z Jakubem Kasprzakiem w najbardziej prestiżowym konkursie świata Bocuse d’Or! Trwają przygotowania do europejskiej selekcji

Szef kuchni i reprezentant Polski w Bocuse d'Or Jakub Kasprzak (szef kreatywny firmy 5 Posiłków Dziennie z Jarocina) szkolił się w Instytucie Paula Bocuse w Lyonie. W europejskim etapie tego konkursu wystąpi już po raz drugi.

- Przed nami trzecia selekcja europejska, a dla Jakuba to drugi start w tym etapie konkursu. Jestem przekonany, że te dotychczasowe doświadczenia plus ciężka praca całego zespołu zaowocują w tym roku wysoką lokatą. Kuba jest ambitny i wie, czego chce. Ma wszystko starannie zaplanowane i poukładane w głowie. Przed nami trudny czas, pełen wyrzeczeń, morderczych treningów i nieprzespanych nocy, ale jeśli chcesz spełniać marzenia, jest to niestety nieuniknione. Głęboko wierzę, że w tym roku polski szef kuchni mocno zaakcentuje swój występ w Europie – powiedział Adam Chrząstowski, Head Chef Akademii Bocuse d’Or Polska.