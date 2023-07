Pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą kupimy duże i soczyste jagody. Po ile są? Czy można je mrozić?

Jagody pojawiają się w naszych lasach około połowy czerwca i utrzymują się do końca lipca. Przy Niedoradzu kupić można duże ilości tych owoców.

– Jagody są piękne. Ciężko się zbiera, ale kochamy to. To jest nasza przyjaźń. Jak się pokazują, to wszyscy biegniemy do lasu i każdy zgodnie zbiera – mówi Ewa Feret z Niedoradza. – W lesie jest dużo jagód. Te parę dni, przez które padał deszczyk, sprawiły, że one tak sobie podskoczyły. Są duże, grube i słodziutkie. Spodziewamy się, że jak dobrze pójdzie, to będą jeszcze przez dwa tygodnie.