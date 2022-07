Pomysł na błyskawiczne śniadanie. Zrobisz w try miga. 10 najlepszych przepisów na wakacyjne śniadania i nie tylko

Śniadanie - najważniejszy posiłek dnia?

Instytut Żywności i Żywienia przekonuje, że każdego dnia powinniśmy jeść 4-5 posiłków co 3-4 godziny. Dzięki temu ograniczymy podjadanie i łatwiej nam będzie utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi oraz właściwą masę ciała. Sycące śniadanie pozwoli nam efektywnie rozpocząć dzień. Według specjalistów Instytutu, najlepiej, aby przy diecie 2000 kcal dostarczyło nam ono ok. 500-600 kcal.