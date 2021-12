Porodówka w Lubuskiem. Którą najlepiej wybrać? Sprawdź, które szpitale w Lubuskiem najbardziej polecają młode mamy

Porodówki w Polsce wyglądają coraz lepiej i coraz częściej spotkają się z pozytywnymi opiniami. Dyrekcje szpitali robią wszystko, by właśnie te oddziały cieszyły się dobrą sławą. Jednak - nie oszukujemy się - nie zawsze przekłada się to na opinię pacjentek. Dlatego też postanowiliśmy zapytać naszych Czytelniczek - mieszkanek całego regionu - o to, gdzie warto rodzić. Na podstawie ich opinii stworzyliśmy ranking najlepszych porodówek w Lubuskiem.