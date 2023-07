Pożary na Rodos: polskie biura podróży odwołały wycieczki all inclusive. Które hotele są na czarnej liście? Czy będzie zwrot kosztów?

Na Facebooku można też przeczytać bardzo pozytywne komentarze, dotyczące zachowania Greków, którzy chętnie niosą pomoc polskim turystom:

- Wspaniali są Grecy - czytamy w komentarzu. - Przyjęli nas niesamowicie ciepło z ogromnym zaangażowaniem do niesienia pomocy... Zostawili swoje rodziny w niedzielny wieczór tylko po to, by pomóc nam w ewakuacji, czy zorganizować miejsce do spania, zapewnić wyżywienie i wodę... Za to chciałbym im wszystkim bardzo podziękować. Niezwykle ciepły i cierpliwy naród.