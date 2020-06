Protest na placu Słowiańskim w Zielonej Górze. W manifestacji wzięło udział ponad 100 osób

W manifestacji wzięło udział ponad 100 osób, które zgromadziły się przed budynkiem sądu na pl. Słowiańskim. Powodem wiecu była zapowiedź, że sędzia Igor Tuleja ma stanąć dziś przed Izbą Dyscyplinarną SN, która zdecyduje czy uchylić sędziemu immunitet. Zdaniem zgromadzonych może to posłużyć do represjonowania sędziego przez obecną władzę, szczególnie, że sędzia Tuleya wielokrotnie publicznie krytykował reformę sądownictwa, wprowadzaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

- Spotykamy się tutaj, aby solidaryzować się z sędzią Tuleją. Będziemy bronić wolnych sędziów, będziemy uwalniać sądy od polityki – przemawiał do zgromadzonych Dariusz Nocek, szef lubuskiego KOD-u. - Żeby politycy w pełni mogli przejąć wymiar sprawiedliwości potrzebna jest nie tylko władza instytucjonalna, ale władza nad sędziami. Nad poszczególnymi ludźmi, którzy mają imię, nazwisko i godność. Swój honor i twarz, a w sercach dobro ojczyzny i poczucie ważnej roli, jaką mają do odegrania w społeczeństwie, wymierzając każdego dnia sprawiedliwość na podstawie prawa i w zgodzie z własnym sumieniem. Ale nie w zgodzie z dyspozycją z góry, od Prawa i Sprawiedliwości. Brzmi podobnie, ale to zupełnie coś innego...