Przechodnie na deptaku w Zielonej Górze przewracali się co chwilę. Pomagali sobie wzajemnie i ostrzegali innych. ZKG zareagował natychmiast

O śliskiej powierzchni deptaka w Zielonej Górze niestety przekonała się jedna z zielonogórzanek. Na al. Niepodległości od Muzeum Ziemi Lubuskiej do Lubuskiego Teatru trudno było przejść.

– Stwierdzam, że chodnik jest bardzo śliski i bardzo jest niebezpieczny. W tej chwili lecą kwiaty z lip. Sama się pośliznęłam i cieszę się, że się nie przewróciłam, bo mogłoby się to bardzo źle skończyć. Apeluję do władz miasta, aby szybko zareagowały a do mieszkańców o ostrożność – mówiła naszemu dziennikarzowi.