Utalentowana zielonogórzanka Liwia Litecka prezentuje w Głogowie Plenerowy szkicownik. Zobacz zdjęcia i wideo

– To wystawa, która jest efektem bywania na plenerach i podróżowania po świecie. Liwia wzorem dawnych malarzy zabiera ze sobą szkicownik i materiały plastyczne oczywiście nieobciążające gabarytowo, po to żeby rejestrować, to co znajduje się dookoła niej, aby śledzić zmiany w naturze, z którymi obcuje. Możemy zobaczyć prace, które powstawały w ostatnich latach. Wiem, że Liwia dopiero co wróciła z pleneru, który miał miejsce nad Jeziorem Głębokie koło Międzyrzecza. Gościła też na plenerach m.in. w Głogowie czy niedaleko w zamku Czerna – komentuje historyk sztuki Barbara Maculewicz.