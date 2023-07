W Łagowie można zobaczyć, jak wygląda szkolenie wojskowych nurków. Ćwiczą w najgłębszym jeziorze. Mamy zdjęcia i wideo

– Na jeziorze Ciecz w Łagowie możemy wykonać nurkowania głębokościowe oraz ćwiczyć nasze umiejętności nurkowe. Na co dzień ćwiczymy na terenach ośrodków poligonowych i tam na wyznaczonych jeziorach odbywamy nurkowania, doskonalimy umiejętności, wykonujemy prace podwodne, zwiady nurkowe, rozpoznania inżynieryjne oraz różnego rodzaju poszukiwania sprzętu – tłumaczy kpt. Hałko. – Jeziora, na których do tej pory ćwiczyliśmy, są przez nas znane. Tutaj ćwiczmy w obecności innych ludzi w nowym miejscu.

Hubert Krasucki podkreśla, jak ważne podczas takich ćwiczeń są zasady bezpieczeństwa.

– Każde zejście pod wodę traktujemy jako trening, który jest bardzo ważny. Zawsze przykładamy do tego wielką wagę. Warunki bezpieczeństwa są kluczowe. Każdy z nas ostro trzyma się procedur. Staramy się niwelować do minimum możliwości powstania jakikolwiek błędów – zapewnia. – Stara wojskowa zasada mówi: „nigdy nie dotykam czegoś, co nie wypadło mi z rąk”. Jeśli znajdujemy coś w miejscu pod wodą, gdzie jest możliwość znalezienia niewybuchów, niewypałów, czy środków niebezpiecznych, wówczas bojką dekompresyjną staramy się zaznaczyć to miejsce, odseparować od ciekawskich, by nie stała się nikomu krzywda. Na miejsce przyjeżdża wtedy grupa nurków minerów.