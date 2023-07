Zielona Góra. W piątek otwarcie parkingu wielopoziomowego. Do końca wakacji parkujemy za darmo. A potem? Opłaty będą niewielkie Mariusz Kapała Leszek Kalinowski

Parking wielopoziomowy przy Palmiarni zostanie oficjalnie oddany do użytku w piątek, 14 lipca, o godzinie 14.14… Z tej okazji miasto szykuje wiele atrakcji, bo i inwestycja nietypowa. Na dachu obiektu znajduje się strefa relaksu z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. I co ważne, do końca wakacji parkujemy za darmo!