Przed nami kilka mroźnych nocy. Jest ostrzeżenie IMGW dla Lubuskiego

Ostrzeżenie IMGW przed niskimi temperaturami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami, które wystąpią w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałkowy poranek. Temperatura może spaść do -3 st. C, a przy gruncie do -5 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23.00 w niedzielę, 2 kwietnia do godz. 9 w poniedziałek, 3 kwietnia.

Przymrozki będą występować w powiatach:

gorzowskim i Gorzowie Wielkopolskim

krośnieńskim

międzyrzeckim

nowosolskim

słubickim

strzelecko-drezdeneckim

sulęcińskim

świebodzińskim

wschowskim

zielonogórskim i Zielonej Górze

żagańskim

żarskim

Synoptycy przewidują noce z ujemnymi temperaturami do czwartku, 5 kwietnia.

Sprawdź aktualną prognozę pogody, klikając na mapę: