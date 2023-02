Przed Zastalem Zielona Góra intensywny czas. Mecze w Energa Basket Lidze i play off w Lidze Północnoeuropejskiej

W kolejnym tygodniu zielonogórzanie intensywnie ruszą już na duże boiska. W następnym miesiącu czeka ich wiele gier - od 3 do 31 marca siedem razy staną do rywalizacji. Piąć meczów rozegrają w Energa Basket Lidze, a dwa w ENBL, czyli w Lidze Północnoeuropejskiej. W tych drugich rozgrywkach podopieczni trenera Olivera Vidina awansowali do fazy play off, los tak chciał, że w ćwierćfinale trafili na inny polski zespół – BM Stal Ostrów Wlkp. Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 marca (godz. 16.00) w Zielonej Górze, a do rewanżu w Ostrowie dojdzie 21 marca.