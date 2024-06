Przegląd prasy z Zielonej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.06.2024

Zielonogórzanin, na co dzień kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacji, ultrakolarz, jako pierwszy Polak i Europejczyk wyruszy na morderczy wyścig dookoła Indii. Do pokonania na rowerze będzie miał 12 indyjskich stanów, 3.651 kilometrów w 12 dni.

Prasówka 28.06 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia

To świetna okazja na spędzenie wakacyjnej soboty. Wystarczy wziąć rower do samochodu i dojechać do Jodłowa w powiecie nowosolskim. Z tej miejscowości leśnymi duktami można wybrać się na wydarzenie, które cieszy się zainteresowaniem nie tylko fanów twórczości Edwarda Stachury.