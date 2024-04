Przegląd tygodnia z 7.04.2024 w Zielonej Górze. Najważniejsze wydarzenia od 31.03 do 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zielonej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.03 a 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Żużlowcy Falubazu Zielona Góra mistrzami Europy! Polacy trzeci raz z rzędu sięgnęli po złoto ”?

Przegląd tygodnia: Zielona Góra, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły

📢 Żużlowcy Falubazu Zielona Góra mistrzami Europy! Polacy trzeci raz z rzędu sięgnęli po złoto Żużlowcy reprezentacji Polski po raz trzeci w historii zostali drużynowymi mistrzami Europy. W kadrze w Grudziądzu jechali wychowankowie lubuskich klubów – Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek oraz bracia Piotr i Przemysław Pawliccy z obecnej kadry NovyHotel Falubazu Zielona Góra. 📢 Nowy park maszyn otwarty! Na stadionie Falubazu zrobiło się jakby luksusowo Na zielonogórskim stadionie żużlowym oficjalnie został otwarty i oddany do użytku, nowy parking dla motocykli. Inwestycja, połączona z budową nowej trybuny dla kibiców gości, sfinansowana została z miejskich pieniędzy. Pochłonęła około 6,5 mln zł.

📢 Rozpoznajesz tę kobietę? Prawdopodobnie okradła schorowaną zielonogórzankę Policja poszukuje kobiety, która okradła starszą, schorowaną mieszkankę Zielonej Góry. Za zgodą prokuratury publikuje wizerunek podejrzanej i prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do jej identyfikacji.

Tygodniowa prasówka 7.04.2024: 31.03-6.04.2024 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Utalentowani młodzi artyści z Liceum Plastycznego w Zielonej Górze pokazali swoje prace dyplomowe w Bibliotece Norwida | ZDJĘCIA, WIDEO Prace dyplomowe 14 uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze można oglądać w Bibliotece Norwida. To zaledwie fragment tych, które powstały w tym roku. Pozostałe prace można będzie zobaczyć w siedzibie szkoły podczas dnia otwartego. Warto zobaczyć sztukę młodych lubuskich artystów.

📢 Oddział wewnętrzny w Zielonej Górze przeprowadził się w miejsce dawnej pediatrii. Modernizacja kosztowała 2 mln zł. Co zyskali pacjenci? Oddział wewnętrzny Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze był przechodnim. Nie spełniał wszystkich standardów sanitarno-epidemiologicznych. Teraz sytuacja się zmieni, a to dzięki przeprowadzce w miejsce dawnego oddziału pediatrii. Modernizacja pomieszczeń kosztowała 2 miliony złotych. 📢 Lubuszanie! Szykuje się pogodowy Armagedon. IMGW wydało ostrzeżenie I stopnia! Jeżeli liczyliście na ciepły i słoneczny początek weekendu to nic z tego. IMGW ostrzega Lubuszan przed gwałtownym załamaniem pogody, do którego ma dojść w piątek 5 kwietnia w godzinach popołudniowych. Pogodowy alert wydano dla części naszego regionu. 📢 Zielonogórzanin w Himalajach zbiera pieniądze dla zwierząt ze schronisk w Zielonej Górze i Gorzowie Tym razem Szymon Jaskuła jest na wyprawie w Himalajach. Pojechał zdobyć najwyższą górą świata Mount Everest i czwartą Lhotse. To ekspedycja nie tylko na wysokie szczyty, ale ze szczytnym celem. Pierwszych kilkadziesiąt osób już wspiera cel pasjonata gór i miłośnika zwierząt.

📢 Od Wieży Braniborskiej do Wieży Bismarcka - niedzielny spacer pełen atrakcji. Nie może Cię na nim zabraknąć W niedzielę, 7 kwietnia, odbędzie się spacer na rozpoczęcie wiosny - z Wieży Braniborskiej na Wieżę Bismarcka. Start o godz. 11 przy Wieży Braniborskiej. Atrakcją będzie możliwość wejścia na wieżę. Fundacja Tłocznia zaprasza do wędrówki nie tylko zielonogórzan... 📢 Zastal poskromił warszawskie Dziki! Zielonogórscy koszykarze wygrali w stolicy! Świetna gra w obronie i brak przestojów - te elementy sprawiły, że koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra wygrali w Warszawie z Dzikami 74:61.

📢 400 tys. zł dla Falubazu Zielona Góra na promocję regionu w derbach Ziemi Lubuskiej Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński i prezes Zielonogórskiego Klubu Żużlowego Wojciech Domagała podpisali umowę o współpracy. Na jej mocy klub otrzyma 400 tys. zł na promocję regionu w derbach Ziemi Lubuskiej.

📢 Zbadaj się na mieście, czyli Światowy Dzień Zdrowia w Zielonej Górze. Badania, pokazy, tańce... Przy pomniku Bachusa w czwartek, 4 kwietnia rozłożyło się wiele stoisk, związanych ze zdrowiem. Zachęcano do badań, promowano zdrowy styl życia. Można było dokonać pomiaru poziomu cukru, zmierzyć ciśnienie, nauczyć się samobadania piersi, zobaczyć pokaz ratownictwa medycznego czy karetkę od kuchni, a także akrobatyczne widowisko... 📢 Jeden z obleganych supermarketów w Zielonej Górze tymczasowo zamknięty W tym sklepie w Zielonej Górze ruszył remont generalny. Prace potrwają do drugiej połowy maja. Zastosowane zostaną m.in. nowoczesne rozwiązania ekologiczne. 📢 Dane teleadresowe prawie dwustu zielonogórzan krążą w sieci Prawie 200 nazwisk zielonogórzan z adresami i numerami telefonów krąży w mediach społecznościowych. Ma to być część danych z ataku hakerskiego na popularną na całym świecie platformę zakupową. Jak ochronić swoje dane?

📢 Inspirujący Festiwal Nauki w Szkole Myślenia Twórczego w Zielonej Górze. Dzieje się! Czwartek i piątek to Dni Nauki w Szkole Myślenia Twórczego w Zielonej Górze. To okazja do zaprezentowania swoich pasji, tematów, które uczniów najbardziej interesują i sprawdzić się w roli prezenterów. To także sposób na poprawienie sobie stopni z danego przedmiotu. 📢 Nielegalny tytoń, narkotyki i broń pod Zieloną Górą. Wpadli handlarze Lubuska Krajowa Administracja Skarbowa znalazła tytoń, narkotyki, broń i amunicję w podzielonogórskim Zaborze. Kontrabanda została przejęta podczas kontroli dostawczego busa. Na nielegalny towar funkcjonariusze trafili także w magazynie znajdującym się na jednej z pobliskich posesji.

📢 Ogromny pożar w Sulechowie. W ogniu dawna fabryka mebli. Zobacz zdjęcia i wideo Kilkanaście zastępów straży pożarnej przez kilka godzin walczyło z olbrzymim pożarem, który wybuchł w opuszczonym budynku dawnej fabryki mebli w Sulechowie. Łunę ognia było widać z daleka.

📢 Wielkie emocje w Zielonej Górze. Lechia rzutem na taśmę pokonała Carinę Gubin! W środę 3 kwietnia rozegrana została 1/8 finału lubuskiego Pucharu Polski. W hicie tej rundy zmierzyli się dwaj III-ligowcy – Lechia Zielona Góra i Carina Gubin. Po trwającym ponad dwie godziny, trzymającym w napięciu pojedynku, rzutem na taśmę do ćwierćfinału awansowali zielonogórzanie, którzy po dogrywce wygrali 3:2. 📢 Wysokie stołki dla kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Debata organizowana przez Radio Zachód, RZG i News Lubuski Kandydatów na prezydenta Zielonej Góry do wspólnej debaty zaprosili Radio Zachód, Radio Zielona Góra oraz News Lubuski. Stawili się wszyscy. Był czas na autoprezentację, przedstawienie pomysłu na funkcjonowanie miasta, pytania do kontrkandydatów i losowanie pytań. 📢 Lubuskie Talenty rozdane. Po 8 tys. zł dla ucznia podstawówki i 10 tys. zł dla licealistów 1,5 miliona złotych dostało 152 uczniów lubuskich uczniów ogólniaków, a 560 tysięcy złotych otrzymało 70 lubuskich uczniów szkół podstawowych. To największy taki program stypendialny. Oznacza to, że uczeń z SP ma do dyspozycji 8 tys. zł, a LO – 10 tys. zł. Na co przeznaczą te pieniądze młodzi ludzie.

📢 Kiedy pojedziemy nowym mostem przez Odrę niedaleko Zielonej Góry? Wniosek o dofinansowanie złożony. Tylko, czy inwestycja jest pewna? Ponad 300 milionów może kosztować i prawie pięć kilometrów długości ma mieć nowa inwestycja na Odrze. Odrzański układ komunikacyjny ma połączy Zieloną Górę, obwodnicę zachodnią, która włącza się w dojazd do mostu, nowy most i nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 281. Ma to być alternatywa dla trasy S3 i Trasy Północnej w Zielonej Górze. A czy na pewno będzie?

