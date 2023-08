43 miliony pomocy rządu na likwidację pogorzeliska w Zielonej Górze Przylepie. Działania mogą potrwać osiem miesięcy

Pożar w Przylepie. Deklaracja pomocy od Rządu RP

Przewidywany czas na usunięcie wszelkich skutków pożaru to kwiecień przyszłego roku. Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk poinformował, że natychmiast po zdarzeniu miasto wystąpiło do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na przeprowadzenie likwidacji składowiska w trybie z wolnej ręki. Takie negocjacje ruszyły w poniedziałek. Wiceprezydent podkreślił, że dzięki deklaracji finansowego wsparcia przez rząd, będą mogły one zakończyć się w ustawowym terminie do 17 sierpnia, a dzień później będzie mogła zostać podpisana umowa z wykonawcą. Przewidywany czas na likwidację składowiska to osiem miesięcy.