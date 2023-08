- Sytuacja jest pod kontrolą - mówi o sprawie pożaru w Przylepie Wojewoda Lubuski. W Zielonej Górze dziękowano strażakom za akcję Eliza Gniewek-Juszczak

Wojewoda Władysław Dajczak poinformował w środę, 2 sierpnia, że teren jest wciąż w dyspozycji straży pożarnej, nie został przekazany ani do miasta, ani właściciela. Już ponad 200 ton, tego co pozostało po pożarze zostało wywiezione do zakładu utylizacji w Ciepielówku. Do Zielonej Góry przyjechał w środę komendant główny PSP, który dziękował strażakom za akcję.