Przepiękny Korowód Winobraniowy, jakiego świat nie widział! Glinoludy, monstra, rycerze i wojownicy opanowali Winny Gród! | DUŻO ZDJĘĆ

Korowód oczarował

Korowód winobraniowy to kropka nad "i", wisienka na torcie, zwieńczenie Dni Zielonej Góry. Od zawsze cieszy się największym zainteresowaniem w czasie święta Winnego Grodu i niech to nikogo nie dziwi! Barwne stroje tancerek, towarzyszący wszystkim roześmiany i rozbawiony Bachus, Glinoludy, winiarze... Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć na własne oczy!

KOROWÓD WINOBRNAIOWY 2022 - ZDJĘCIA