Przepis na nalewkę z aronii. Ten prosty sposób sprawi, że nie będzie goryczy!

Trwa okres zbioru aronii, a wraz z nim poszukiwanie przepisu na pyszną nalewkę albo sok. Świeży owoc aronii nie należy do najsmaczniejszych, jest cierpki. Znamy łatwy sposób, by przygotowany napój nie był gorzki w smaku.

Przemrożenie aronii sprawi, że owoce stracą gorycz, a nalewka nie będzie gorzka. Przemrożone owoce szybciej puszczają sok, a to kolejna zaleta. Jeśli nie zamrozimy ich chociaż na kilka godzin, nawet duża ilość cukru nie uratuje sytuacji.

Jeśli chcemy zrobić sok z aronii, wystarczy nie dodawać alkoholu i zalać butelki gorącym roztworem.

Jak zrobić nalewkę z aronii? Prosty przepis

Podane proporcje można oczywiście zwielokrotnić, jeśli masz więcej owoców. Do wymienionych składników można dodać jeszcze dwa. Niektórzy dodają sok z połówki cytryny oraz liście wiśni lub aronii.

Po wyjęciu aronii z zamrażalnika umieszczamy ją w garnku, zalewamy wodą (by przykryła owoce) i zagotowujemy, by puściła sok. Zostawiamy na dobę pod pokrywką. Następnie przecedzamy przez gazę rozłożoną na sitku. Odciskamy owoce, w których jest jeszcze sporo soku.

Do oddzielonego soku dodajemy cukier i znów krótko gotujemy. Wystarczy, by rozpuścił się cukier. Po lekkim wystudzeniu dodajemy spirytus i przelewamy aroniówkę do butelek. Po kilku tygodniach będzie gotowa.