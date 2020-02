Przerwana seria zwycięstw! Koszykarze Stelmetu polegli w starciu z Astorią Bydgoszcz [ZDJĘCIA]

Stelmet Enea BC Zielona Góra - Enea Astoria Bydgoszcz 107:113

Kwarty: 26:21, 25:29, 27:32, 29:31.

Stelmet: Hakanson 19, Radić 18, Thomasson 14, Zyskowski 10, King 9, oraz: Koszarek 12, Meier 12, Witliński 6, Ponitka 5.

Astoria: Clyburn 35, Kemp 14, Zębski 11, Chyliński 2,Sina 0, oraz: Walton 20, Mich. Nowakowski 13, Frąckiewicz 8, Aleksandrowicz 4, Mac. Nowakowski 2, Krasuski 0.

Zielonogórzanie byli faworytem tego meczu i... przegrali. Nadal występowaliśmy bez Drew Gordona, który wrócił z konsultacji w USA, ale ciągle nie jest zdolny do gry. Nasz zespół od kilku spotkań ze słabszymi rywalami chce je wygrać najmniejszym nakładem sił. To z jednej strony zrozumiałe, bo przecież są najbardziej zapracowaną drużyną w Polsce. Z drugiej strony, te pojedynki tracą na atrakcyjności. Tak było w starciu z Astorią. Kiedy tylko zielonogórzanie grali swoje odskakiwali od rywala. Wyglądało to fajnie, ale w momencie, kiedy gospodarze tracili koncentrację, pojawiały się błędy, niemal błyskawicznie tracili przewagę i w niefrasobliwy sposób dawali się doganiać.