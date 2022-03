Psi seniorzy z zielonogórskiego schroniska szukają domu. Mają najmniejsze szanse na adopcję. Zasługują na dom chociaż pod koniec życia

Wiek: 10 lat Płeć: samiec Wielkość; duży. W pierwszym kontakcie Kili jest nieufny do człowieka, boi się obcych osób, a swój strach manifestuje pokazaniem ząbków lub odsuwającym szczekaniem. Na zaufanie Kiliego trzeba sobie zapracować, być wobec niego delikatnym i szanować jego przestrzeń. A jak już Kili zaufa. to zmienia się o 180 stopni, staje się psiakiem, który całym sobą pokazuje radość ze spotkania. Zachowuje się wtedy jak duży szczeniak. Potrzebuje dużo ruchu, ale także wyciszenia. Jest psem lękowym. Boi się huków, burzy, obcych ludzi i nowych miejsc. To pies, który gdy dostanie szansę, stanie się wspaniałym przyjacielem, a za swoim właścicielem pójdzie w ogień. Więcej przeczytasz TUTAJ

źródło: OTOZ Animals