Regionalne Oskary rolnicze wręczone. Rolnicy z całego regionu docenieni w Nowej Soli

Dziesiąty raz Lubuska Izba Rolnicza, przyznając statuetki Lubuskiego Złota Kłosa wyróżnia w ten sposób i dziękuje liderom lubuskiego rolnictwa. Wydarzenie służy promocji dobrych praktyk biznesowych, a zwłaszcza proekologicznych rozwiązań. W uroczystej gali co roku bierze udział kilkaset osób. Podobnie było w czwartek wieczorem, kiedy na gali w Nowej Soli zebrali się rolnicy z całego regionu.

– Lubuski Złoty Kłos to jest tak zwany lokalny Oskar. To wyróżnienie dla najlepszych rolników, które przyznają sąsiedzi, którzy też są rolnikami. A przyznać w tej samej branży, że ktoś jest lepszy ode mnie, to naprawdę bardzo trudne – mówi Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. – Ale widzimy tych, którzy są lepsi od nas i ci właśnie są dzisiaj nagrodzeni.