Rękawiczki ochronne a koronawirus. Jak prawidłowo posługiwać się rękawiczkami, aby skutecznie ochronić się przed zakażeniem?

Higiena to pierwsza rzecz, o której wspominali eksperci, kiedy liczba zakażeń koronawirusem zaczęła wzrastać i rozprzestrzeniać się po świecie. Najpierw była mowa o dokładnym myciu rąk, teraz (od 2 kwietnia) w związku z zapowiedzianymi przez Ministra Zdrowia nowymi zasadami bezpieczeństwa w Polsce obowiązkiem jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas zakupów. Nawet z nimi trzeba być ostrożnym. Należy pamiętać, aby nie dotknąć nimi twarzy, w tym oczu, ust lub nosa, ponieważ może dojść wtedy do przeniesienia wirusa na błony śluzowe i zakażenia.

- Na różnych przedmiotach, artykułach spożywczych w sklepie może znajdować się koronawirus. Rękawiczki jednorazowe mają przed nim chronić, aby nie znalazł się on na naszej skórze, skąd może zostać przeniesiony do oczu, nosa i ust. - mówi Eryk Wacka.

Trzeba jednak pamiętać, że potencjalny wirus wciąż znajduje się na rękawiczkach.

- Najnowsze badania pokazują, że SARS-CoV-2 może utrzymywać się na plastiku nawet do 5 dni. Dlatego mając rękawiczki na rękach, nie można dotykać twarzy, oczu lub ust, ponieważ wirus SARS-CoV-2 przenosi się przez śluzówki - wyjaśnia student medycyny. - Ponadto są to rękawiczki jednorazowe, więc używamy ich tylko podczas jednej wizyty w sklepie, więc od razu po jej zakończeniu, wyrzucamy je do śmieci.