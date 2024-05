Architekci w szkole? A dlaczego nie?! Po warsztatach uczniowie SP Salomon w Zielonej Górze chcą zmieniać otoczenie

Uczniowie zaczynają inaczej patrzeć na architekturę

Warsztaty z architektem "Ja i przestrzeń"

Zajęcia rozpoczynają się od oglądania zdjęć, dyskutowania na temat tego, jak było kiedyś, jak jest teraz, jak może być w przyszłości. Później jest czas na część praktyczną, podczas której uczniowie wykonują prace plastyczne, techniczne. - Teraz pracujemy sobie na tabletach, wykonujemy projekty własnego pokoju, potem je sobie omawiamy… - zauważa Kornelia Markuszewska. Cykl edukacyjny składa się z pięciu dwugodzinnych zajęć w formie warsztatów. - Teraz spotykamy się na zajęciach pod hasłem „Ja i przestrzeń”, a kolejne cykle to: „My i przestrzeń” oraz „Czas i przestrzeń” – wymienia edukatorka i dodaje, że podczas zajęć pojawiają się oryginalne, bardzo ciekawe projekty. Bo wyobraźnia dzieci nie jest niczym ograniczona . Uczniowie wymyślają takie rzeczy, które nigdy dorosłym architektom nie przyszłyby do głowy. Koordynatorem programu w województwie lubuskim jest architekt Ewa Kaszuba-Nawrocka, szkoły mogą zgłaszać chęć skorzystania z zajęć przez stronę ksztaltowanieprzestrzeni.pl Architekcie wierzą, że spotkania osób zajmujących się profesjonalnie przestrzenią, nauczycieli oraz młodzieży są najlepszą platformą wymiany uwag, doświadczeń i miejscem rozwijających się dyskusji. Architekci otrzymują materiały do zajęć, które mogą być modyfikowane m.in. w zależności od specyfiki regionu, zainteresowań grupy czy podejścia interdyscyplinarnego łączącego wiedzę przedmiotową nauczyciela wspomagającego.

Konkurs dla wszystkich pod hasłem "Kiedyś w przyszłości"

Uzupełnieniem cykli zajęć jest coroczny konkurs, związany z tematyką programu. W tym roku odbywa się już XI edycja tego konkursu. Adresowany jest zarówno do placówek, w których zajęcia się już odbywały jak i tych, które jeszcze nie brały udziału w Programie. Tegoroczny temat to „Kiedyś w przyszłości”.

Przed uczniami prawdziwe wyzwanie dla wyobraźni. Jak będzie wyglądał świat kiedyś w przyszłości? I z jak dalekiej przyszłości będzie to obraz? O tym zdecydują uczestnicy. Czego oczekują organizatorzy? Oryginalnych pomysłów na to, jak zmienią się znane młodzieży miejsca czy budynki oraz śmiałych wizji tego, jak w przyszłości będą działały miasta i jak będą zachowywali się ich mieszkańcy. Ale odpowiedź na temat konkursowy może być dużo szersza: wykraczać poza przestrzeń fizyczną i pokazywać to, co jeszcze nie istnieje. Konkurs pozwala otworzyć wrota do świata fantazji i przyszłych, niekoniecznie realnych zdarzeń.

Uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w zespołach do pięciu osób. Praca konkursowa musi zostać przesłana w formie elektronicznej, na planszy odpowiadającej wymiarom 50×70 cm, ale jej poszczególne elementy mogą być wykonane w dowolnej technice.

Termin składania prac upływa 15 maja 2024 r.

Pula nagród to 20 000 PLN. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dodatkowe niespodzianki w trakcie uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2024 r. w Warszawie. Najwyżej ocenione prace wywalczą nagrody pieniężne dla szkoły lub placówki laureatów.

Partnerami Programu Kształtowanie Przestrzeni są firma FAKRO oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Program otrzymał rekomendację Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Patroni konkursu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAU), Narodowe Centrum Kultury (NCK), Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Patronat medialny: Architektura Murator, Zawód:Architekt, Architektura&Biznes.

