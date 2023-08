Rozrasta się nowość w ogródku Wandy Matras w Otyniu. Krzaczki pepino kwitną fioletowo, a owoce będą w paski

Ogródek Wandy Matras z Otynia. Nowości co roku

Bliscy Wandy Matras od wielu lat kibicują jej uprawom, więc kiedy w Internecie znaleźli ciekawą nowość, pasjonatka ogródka nie wahała się, zamówiła roślinę. To pepino zwane też gruszką melonową lub psianką melonową. W paczuszce przywiezionej przez kuriera były bardzo drobne nasionka. Pani Wanda wysiała je w domu najpierw do doniczki, potem na rozsadę, a potem dla roślin z Peru znalazła miejsce w ogródku. To było pod koniec maja. Długo trzeba było chronić roślinki włókniną, bo były wtedy zimne całe tygodnie.

– Dopiero się uczę, jak to wyhodować. Ale widzę po tych roślinach, że mi się to udało – cieszy się pani Wanda. – Muszą być lata gorące, bo inaczej nie wyjdzie.

Kiedy przyszły upały, rośliny pepino poczuły się, jak w tropikach i zaczęły się rozrastać. Teraz dojrzewają w pobliżu arbuzów i ogórków kolczastych kiwano. Kiedy będą już dobre do jedzenia będą żółte we fioletowe paski.