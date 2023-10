Rykowisko w okolicach Zbąszynka - przepiękny spektakl o poranku. Spójrzcie jeleniowi w oczy - niesamowite fotografie Łukasza Szewczyka

Jelenie - dominacja od zachodu do świtu

Ryk jelenia na filmie - nagranie z lubuskich lasów

To, co przeczytaliście przepięknie ukazane jest to na poniższym filmie z fotopułapki, który udostępnił nam Łukasz Szewczyk, pasjonat fotografii dzikiej przyrody. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) Posłuchajcie tego pięknego ryku:

"Byk, uciekając łamał mniejsze drzewa"

- Na zdjęcia jeżdżę po nockach w pracy w okolice Zbąszynka. O wschodzie słońca jestem już na pozycji. W tym roku na rykowisku udało mi się usłyszeć wiele jeleni. Jednego nawet sfotografować. Był sprzyjający wiatr więc go blisko podszedłem także mnie nie wyczuł. Obserwowałem go z ok. 30 m - opowiada Pan Łukasz. - Ryczał tak głośno, że miałem ciarki na ciele. Poranne słońce dało piękne światło, była też lekka mgła, która dodała tajemniczy efekt. Z początku byk przeczuwał moją obecność i podchodził w moją stronę. Jak już był pewien, że go fotografuję to z impetem pobiegł w krzaki robiąc dużo hałasu. Dosłownie łamał mniejsze drzewa. Adrenalina była niesamowita, poczułem jego moc - dodaje fotograf dzikiej przyrody z Lubuskiego.

Konflikt interesów - walka o łanie

Rykowisko zwykle rozpoczyna się, gdy temperatura w lasach spada. Byki wówczas gromadzą wokół siebie stado łań i toczą o nie walkę z konkurentami. Łanie z kolei lgną do byków. W tym czasie usłyszeć można ich głośne, basowe ryki - jelenie komunikują w ten sposób, że to jest mój teren i wszelkie "damy", które są w pobliżu są również moje. Jeśli inny jeleń w tym czasie się odezwie, to świadczy to o przyrodniczym konflikcie interesów między nimi...

Lasy Państwowe

Zazwyczaj jeleń, który słabiej i mniej okazale ryczy po prostu milknie. Jeśli dwa byki uważające się za równorzędnych sobie zaczną się słyszeć i zbliżać w swoją stronę, to dochodzi do mierzenia się wzrokiem. Zdarza się, że żaden nie chce odpuścić, stwierdzając, że to on będzie jednak dominować. Wtedy następuje moment walki na poroża, wieniec w wieniec. Co ciekawe odgłos ryków i walki przywabia również same łanie. Jeleń, który zdominował okolicę przygarnia samice, często więcej niż jedną łanię. Efekty tych rykowiskowych związków widoczne są wiosną, kiedy na świecie pojawiają się cielęta.