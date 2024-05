Sam wytypował liczby i wygrał fortunę. Ten gracz miał niebywałe szczęście!

To się nazywa mieć szczęście!

W czwartkowym losowaniu Lotto padła "szóstka". Wygrana wynosi ponad 12 milionów złotych. Odnotowano ją w Suchedniowie. Jest to pierwsza główna wygrana, którą odnotowano w tym mieście. Grający nie chciał powierzać swojego szczęścia losowi, dlatego sam skreślił liczby na kuponie. Zwycięskimi okazały się numery: 8, 13, 23, 27, 38 i 44.

We wtorkowym losowaniu Lotto (8 sierpnia) padła „szóstka” w wysokości 7 758 389,30 zł. Szczęście dopisało osobie, która zagrała w jednym ze stacjonarnych punktów Lotto w Zielonej Górze.

Skreślił liczby i wygrał miliony

Żeby wygrać, trzeba grać

Aby zagrać w Lotto, na kuponie trzeba skreślić 6 z 49 liczb. Można wytypować własne liczby, a także postawić na "chybił trafił". W takim przypadku liczby wybiera losowo system. Jeden zakład kosztuje 3 złote. Możemy też zdecydować się na Lotto Plus, które daje dodatkową szansę na wygraną. Wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Lotto, aby liczby wzięły udział w dodatkowym losowaniu. Kupony można zakupić w kolekturach, ale jeśli chcemy zawalczyć o duże pieniądze, możemy to zrobić również bez wychodzenia z domu.

