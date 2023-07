Silne burze z gradem nadciągają do Lubuskiego. Możliwy huraganowy wiatr, ulewy i podtopienia. IMGW wydało ostrzeżenie 1 i 2 stopnia

Nie można wykluczyć podtopień - ostrzeżenie

W środę, 5 lipca po popołudniu nad Polskę od zachodu nasunie się aktywny front chłodny, związany z niżem „Poly” nad Danią. Na skutek mas powietrza, które będzie rozdzielał front, w jego strefie rozwiną się gwałtowne burze z niebezpiecznymi zjawiskami. W czasie burz mogą występować ulewne opady deszczu, miejscami nawet do 30-35 mm i grad. Nie można wykluczyć lokalnych podtopień, szczególnie w miastach.

Ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem

Huraganowe porywy wiatru - ostrzeżenie

Największym zagrożeniem związanym z burzami będą bardzo silne, a nawet huraganowe porywy wiatru. Mogą one wynosić nawet 100 km/h. Na południu i południowym zachodzie silne porywy wiatru będą prawdopodobnie bardziej punktowe, ale tam z kolei wystąpi zwiększone ryzyko dużego gradu. W godzinach wieczornych burze przesuną się na wschód i będą aktywne w pierwszej połowie nocy. Początkowo nadal będą generować groźne porywy wiatru, szczególnie na północnym wschodzie kraju.

Uwaga na silny wiatr

Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas burz. By uchronić się przed porywistymi wiatrami, należy sprawdzać aktualną pogodę i słuchać komunikatów ostrzegawczych. Przed nadejściem silnych podmuchów najlepiej usunąć z parapetów, balkonów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie.

Nie zapominajmy również o zwierzętach, zwłaszcza tych przebywających na zewnątrz oraz o samochodach. Nie należy parkować aut w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej. Podczas wichury najlepiej nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne. Jeśli w tym czasie podróżujemy - nie zatrzymujmy aut pod drzewami, reklamami czy trakcjami energetycznymi. Zachowajmy również ostrożność przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń - istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

WAŻNE INFORMACJE dotyczące burz

Telefony alarmowe:

WAŻNE INFORMACJE. DBAJ O SIEBIE I INNYCH PODCZAS UPAŁÓW

Co jeść i pić podczas upałów?

By nie dopuścić do oparzeń słonecznych, odwodnienia i omdlenia, trzeba przestrzegać latem kilku zasad.

Dbajmy o dzieci

Ponadto małe dzieci powinny dużo pić. Maluchom powinniśmy podawać ostudzone herbatki zwykłe lub owocowe albo, jeśli lubią, wodę mineralną. Warto też kilka razy dziennie przemywać dziecku twarz, szyjkę, główkę, rączki, wodą. Nie czekać do wieczornej kąpieli tylko w trakcie dnia schładzać dziecko.

Małych dzieci nie powinno się przegrzewać. Wychodząc na spacer, powinniśmy założyć dziecku czapeczkę na głowę, by ochronić go przed słońcem. Warto jednak sprawdzać, czy główka maluszka nie poci się pod czapką. Jeśli tak, trzeba poszukać innego nakrycia wykonanego z bardziej przewiewnego materiału.

Złe nawadnianie

Uważajmy na osoby starsze

Jedna podstawowa rada dla osób starszych cierpiących na choroby serca - nie wychodzić z domu między 12.00 a 15.00, kiedy słońce świeci bardzo intensywnie. Nie zawsze jednak da się tak zaplanować dzień, by w tych godzinach pozostać w domu.

Dlatego wychodząc na zewnątrz uzbrójmy się w dużą butelkę niegazowanej wody, okulary słoneczne (promienie mogą uszkodzić wzrok), czapkę z daszkiem lub kapelusz albo parasol przeciwsłoneczny i krem z filtrem na odsłonięte partie ciała i na twarz. Jeśli tylko poczujemy, że robi nam się słabo, powinniśmy poszukać cienia, przysiąść na ławce, odpocząć i napić się zimnej wody. Jeśli osłabienie nie minie, powinniśmy skonsultować to z lekarzem.

Nie dopuśćmy do udaru słonecznego, który może przydarzyć się każdemu, kto długo przebywa na słońcu bez dostatecznej ochrony. Typowe objawy to: nudności, wymioty, bóle głowy, osłabienie, omdlenia. Wtedy należy bezzwłocznie udać się do lekarza.