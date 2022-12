Słodki smak zwycięstwa Enei Zastalu BC Zielona Góra w Lidze Północnoeuropejskiej

Enea Zastal BC Zielona Góra - Polski Cukier Start Lublin 94:88

Tym razem zastalowcy zagrali inaczej

Falstart, a później skuteczna pogoń

Pierwsze punkty zdobył Alen Hadzibegović, ale kolejnych 11 padło łupem koszykarzy z Lublina, którzy formalnie występowali w hali CRS-u jako gospodarze. Po 3 minutach było już 11:2 dla Startu. Na 2,5 minuty przed końcem inauguracyjnej odsłony Zastal przegrywał 11:21, po czym dzięki świetnej grze duetu Hadzibegović – Kareem Brewton doprowadził do stanu 23:22 po I kwarcie! Zryw Zastalu był imponujący! W drugiej kwarcie to Start częściej prowadził (najwyżej 37:30 w 16 minucie po punktach Mateusza Dziemby). Zielonogórzanie jednak nie odpuszczali i mimo że popełniali mnóstwo prostych błędów, na przerwę schodzili tylko z jednopunktową stratą do lublinian. Było tylko 45:44 dla Startu.