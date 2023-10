Poradnia onkologiczno-seksuologiczna otwarta w Sulechowie

Chcemy, by pacjenci pokonywali choroby nowotworowe w pełni

Jak podkreśla dr. n.med. Karolina Rabenda -Łącka, coraz więcej osób dotykają choroby onkologiczne, ale dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej osób zdrowieje. A to dzięki lekarzom, naukowcom, badaczom, którzy wynajdują coraz to nowsze metody leczenia. Mamy coraz większe też możliwości korzystania z najnowocześniejszego sprzętu. Pacjenci mają też coraz większą świadomość, że trzeba się badać i dbać o swoje zdrowie. Jednak leczenie chorób onkologicznych wiąże się często ze skutkami, dotyczącymi różnych sfer. O ile w sferze emocjonalnej, społecznej czy fizycznej otrzymują wsparcie, o tyle o sferze intymnej wciąż niewiele się mówi. Nie znaczy to jednak, że pacjenci nie mogą wrócić wcześniej czy później do swojego dawnego życia, pozbyć się powikłań. Potrzebna jest im jednak pomoc i wsparcie.

Wiele jednak osób po leczeniu onkologicznym pozostaje w tej sprawie pozostawionych sobie. Boi się nawet pytać o sprawy związane z zaburzeniami sfery intymnej. Ciągle to temat tabu...

- A my chcemy, żeby pacjenci pokonywali choroby nowotworowe w pełni i cieszyli się wszystkimi aspektami życia - mówi dr. n.med. Karolina Rabenda -Łącka.