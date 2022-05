Stelmet Falubaz Zielona Góra - Zdunek Wybrzeże Gdańsk |RELACJA LIVE

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Zdunek Wybrzeże Gdańsk

Falubaz Zielona Góra to drużyna, która w tym roku nie zaznała jeszcze goryczy porażki. Z kolei Wybrzeże Gdańsk to ekipa, która jeszcze nie zdobyła w tym sezonie choćby punkty. Zapraszamy do śledzenia relacji live ze spotkania obu drużyn. Prosimy o odświeżanie jej, używając do tego klawisza F5.