Strefa odpoczynku w Zielonej Górze, na Chynowie będzie gotowa za pięć miesięcy. Jakie atrakcje w niej się znajdą?

Wykonawca - firma z Otynia - ma pięć miesięcy na wykonanie strefy odpoczynku na Chynowie

Prezydent Marcin Pabierowski chwali zaangażowanie mieszkańców i zmiany w ich małej ojczyźnie. Bo to zielonogórzanie najlepiej wiedzą, jak zmieniać miasto. Stąd też wychodząc ich potrzebom naprzeciw prezydent chce zmienić zasady budżetu obywatelskiego, by każda dzielnica z niego skorzystała i by można było zgłaszać także drobniejsze zadania… - Cieszę się, że mogę podpisać umowę na tę inwestycję – podkreślał Marcin Pabierowski. - Wykonawcą została firma Wagner Factory Jerzy Wagner z Otynia. Będzie ona miała pięć miesięcy, by zakończyć zadanie. To kolejna umowa z firmą Jerzy Wagner, czyli nasza współpraca się rozwija

Strefa chilloutu na Chynowie. Takie będą atrakcje

Jerzy Wagner także nie kryje zadowolenia…

- Udało się,. To był strzał dwa na dwa, bo drugi startowaliśmy do przetargu i drugi raz wygrywamy – podkreśla właściciel firmy z Otynia, która zabiera się do pracy. - To będę roboty ziemne, trzeba wykorytować teren o powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych, rozłożyć biowłókninę, wypełnić to odpowiednim kruszywem i rozpocząć montaż poszczególnych elementów.

Jak mówi Monika Krajewska, dyrektor departamentu inwestycji w zielonogórskim magistracie, pomiędzy pumptrackiem a placem zabaw Nivea, powstanie miejsce, na którym będzie można poćwiczyć i odpocząć. Będzie tam sporo elementów, przede wszystkim ogrodzone, piaszczyste boisko do siatkówki, ale nie zabraknie tam wielu innych atrakcji.

Mieszkańcy tej części miasta skorzystają np. ze stołów do teqball. To dyscyplina sportu, polegająca na odbijaniu piłki nogami, ciałem lub głową. Ale będzie też można zagrać w tradycyjnego tenisa stołowego. Chcąc aktywnie spędzić czas każdy będzie mógł skorzystać z wielu elementów sportowo-rekreacyjnych m.in. zestawu wspinaczkowego (linarium przestrzenne i kula), trampoliny ziemnej, siłowni street workout (ćwiczenia z wykorzystaniem masy ciała), drabinki poziomej i pionowej, zestawu gimnastycznego (drążki, lina, kółka), rury do wspinania z uchwytami, zestawu drążków gimnastycznych (drabinka, rura), zestawu trzech poręczy gimnastycznych, ławki gimnastycznej. A by się zrelaksować, będzie można położyć się w hamaku linowym czy też leżaku rekreacyjnym.