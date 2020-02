STUDNIÓWKI 2020 Francja elegancja, czyli zabawa maturzystów z I LO w Zielonej Górze [ZDJĘCIA]

Studniówka I LO w Zielonej Górze za nami. Było tajemniczo, bo z maskami, bardzo elegancko, podniośle, ale i radośnie. Bo miło szaleć, kiedy czas ku temu.

Bal studniówkowy maturzystów z Jedynki odbył się w hali widowiskowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze. Uczniowie i zaproszeni goście zjawili się w tej sali dzień wcześniej, by odbyć generalną próbę przed sobotnią studniówką. Ale tak naprawdę ćwiczenie poloneza odbywało się już od października, wszystko po to, by na sto dni przed maturą zaprezentować się jak najlepiej. No i tak też się stało...

Był polonez nauczycielski, walc i polonez w wykonaniu uczniów. Pedagogom wręczone zostały SuperJedynki w różnych kategoriach np. za opanowanie czy poczucie humoru. Trzecioklasiści nagrali też film, który zaprezentowali podczas zabawy. - Atmosfera jest wspaniała - mówili uczniowie. - Mamy nadzieję, że na maturze będzie podobnie i wszystkie egzaminy pójdą nam tak dobrze jak przygotowane tańce.

I LO jest od lat - według rankingu Perspektyw - najlepszą szkołą w mieście i jedną z najlepszych w kraju. Ale jak podkreślają nauczyciele i uczniowie - nie o rankingi chodzi, lecz o jak najlepsze przygotowanie do wymarzonych studiów. A to tego przyczynia się specjalny system, który od lat obowiązuje w Jedynce.

Teraz po reformie oświaty (likwidacji gimnazjów, wydłużeniu nauki w LO do czterech lat), będzie on kontynuowany. Choć na innych zasadach. Wcześniej szkoła miała prawo dokonać zmian w siatce godzin w ramach innowacji pedagogicznych. Teraz musi być zgoda ministra edukacji narodowej.

- I LO od roku szkolnego 2019/2020 weszło w eksperyment zatwierdzony przez ministra edukacji narodowej pt. „Odpowiadam za swoją przyszłość. Rola szkoły w budowaniu kapitału edukacyjnego ucznia w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych i planów życiowych uczniów I LO w Zielonej Górze” – mówi Ewa Habich. – Wszystkie elementy, które chcemy wdrożyć w system nauczania absolwentów po szkole podstawowej dokładnie opisaliśmy w dokumentach do ministerstwa. Teraz będzie to wyglądało tak, że w klasach I i II chcemy zakończyć większość przedmiotów ogólnokształcących, by nauka w klasach III i IV była przygotowaniem do matury i przyszłego studiowania.

Dyrektor dodaje, że w szkole uczniowie pracują też z doradcą zawodowym, który pomaga w wyborze ścieżki edukacji. Wszystkie działania są po to, by młodzież była jak najlepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy, ale także by mogła spełniać swoje marzenia. Obecnie w szkole uczy się 644 uczniów.

