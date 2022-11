Sulechów. Można się było poczuć jak na Winobraniu. Święto młodego wina i... flamenco

Teraz można tu spotkać sokoła, żurawia, borsuka czy łosia. Gmina Sulechów to lasy...

Rozmowy z winiarzami w świątecznej atmosferze przy lampce wina prowadzone były na temat sposobu wydobywania z winogron wyjątkowych smaków i aromatów. Wydarzeniu towarzyszył koncert w rytmach flamenco w wykonaniu Rainera Maria Nero gitarzysty z Austrii, któremu towarzyszyła wrocławska artystka Anna Mendak, tancerka flamenco i tańca orientalnego.

- To było bardzo atrakcyjne wydarzenie, związane z naszą tradycją. Bo przecież winiarstwo to nie tylko Zielona Góra, ale i cały region - mówi pani Maria. - W okolicy Sulechowa też mamy piękne winnice i wiele się u nas dzieje.

Pani Halina zachwyciła się występem w hiszpańskich klimatach.

- Poczułam się, jakbym była na wakacjach nad ciepłym morzem. Uwielbiam Hiszpanię, uwielbiam flamenco. Dziękuję za to, że znów mogłam się tam przenieść - mówiła pani Halina.