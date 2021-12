Święta coraz bliżej. Jakie karpie kupują Lubuszanie? I jak wygląda ich hodowla?

Gospodarstwo jest prawie samowystarczalne. Produkcja ryby odbywa się w cyklu zamkniętym i jest bardziej złożona, niż na pozór może się wydawać.

Zaczynamy całą przygodę od własnych tarlaków, później oczywiście następuje tarło i wylęg, który zostaje przeniesiony na specjalnie przygotowane stawy, gdzie wzrasta przez cały rok. Jesienią narybek odławiamy i trafia on do stawów, które nazywamy zimochowami. Następnie wiosną obsadzane są stawy, w których ryba osiąga wiek tak zwanego kroczka, czyli ryby dwuletniej. Kolejno przenoszona zostaje do stawów, w których produkujemy rybę handlową, czyli trzyletnią, tę, która trafia do sklepów, a później na stoły wigilijne - opowiada o hodowli Rafał Wanat, zastępca dyrektora Gospodarstwa Rybackiego Zbąszyń.