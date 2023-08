Syreny alarmowe zawyją w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Uroczystości w Gorzowie i Zielonej Górze

Walki trwały 63 dni

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Trwało 63 dni.

Była to największa bitwa stoczona podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tysięcy do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy.