Szalony pościg za kradziona mazdą. Złodziej porzucił auto w Zielonej Górze

Patrol straży granicznej na trasie S3 na wysokości Łagowa dał kierowcy mazdy znaki do zatrzymania się. Kierujący mazdą zaczął jednak uciekać. Ruszył pościg. Do pościgu włączyli się również zaalarmowani przez pograniczników policjanci. Kierującemu mazdą podczas ucieczki udało się dojechać aż do Zielonej Góry.

Mężczyzna porzucił samochód na ul. Dworcowej i uciekł pieszo. – Mazda figuruje jako samochód kradziony – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji. Na polecenie policji pomoc drogowa zabezpieczyła kradziony samochód.