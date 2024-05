Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze zaprasza na Dzień Otwarty. Będą koncerty, korowód, gry, pokaz mody, otwarte zajęcia

Dzień Otwartych Drzwi to okazja, by zobaczyć, jak kształcą się przyszli artyści. W programie wydarzenia m.in. koncerty, pokaz mody scenicznej, gry i zabawy muzyczne, kiermasz książek i wydawnictw muzycznych, kiermasz wypieków, otwarte zajęcia.

Największa szkoła muzyczna w województwie

PSM im. Karłowicza w Zielonej Górze to największa szkoła muzyczna w województwie lubuskim. Uczniowie szkoły to laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, a absolwenci szkoły to często jedni z czołowych muzyków w Polsce oraz artyści Filharmonii Zielonogórskiej. W 2020 r roku szkoła obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia.

Zapraszamy zarówno do szkoły I jak i II stopnia

Szkoła zaprasza dzieci do rekrutacji do klasy pierwszej PSM I stopnia. Kształci w cyklu 6-letnim i 4-letnim tylko w zakresie przedmiotów muzycznych w grze na następujących instrumentach: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet, kontrabas, obój, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia i wiolonczela.

Szkoła II stopnia kształci już muzyków.

- Zapraszamy do nas zarówno do szkoły I jak i II stopnia – zachęca dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły muzycznej.