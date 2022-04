Szukanie wielkanocnego zajączka na zielonogórskim deptaku. Zabawa była przednia Leszek Kalinowski

To już tradycja. W Wielki Czwartek na zielonogórskim deptaku pojawiły się dzieci z zielonogórskich przedszkoli, by szukać ukrytego zajączka. Niektórzy zdradzali, że mają swoje sposoby, by go jakoś namierzyć... Każdy młody poszukiwacz dostał słodki upominek.